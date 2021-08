Qazaxıstandakı hərbi hissədə 5 gün əvvəl baş verən partlayışa görə Müdafiə naziri Nurlan Yermekbayev istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə prezident aparatından açıqlama verilib. Onun istefa məktubu qəbul edilib. Qeyd edək ki, Bayzakov rayonunda silah anbarında baş verən partlayış nəticəsində 15 nəfər həlak olub. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

