Çavuşoğlu: Əfqanıstanda artıq yeni reallıq var

“Əfqanıstanda artıq yeni reallıq var. Lakin indi əsas məsələ sabitliyi bərqərar etməkdir”

. Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu belə açıqlama verib. O bildirib ki, hazırda Əfqanıstanda əsas məsələ əhalinin təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Diplomatın sözlərinə görə, Əfqanıstanda bütün tərəflərin maraqlarına xidmət edən idarəetmə forması qurulmalıdır.

Çavuşoğlu qeyd edib ki, İŞİD və Əl-Qaidə kimi terror qruplaşmalarının Əfqanıstanda yenidən dirçəlməsinin qarşısı alınmalıdır.

