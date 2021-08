Azərbaycanın Xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yazıçı xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib və hazırda müalicəsi davam edir.

Onun vəziyyətinin sabit olduğu bildirilib.

