Suriyanın Dəradakı əl-Mənsur məscidi rejim qüvvələri və İranın dəstəklədiyi qruplaşmalar tərəfindən raket atəşinə məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tələfat barədə məlumat olmasa da, ciddi dağıntılar meydana gəlib. Məlumata görə, rejimlə Dəra xalqı arasında atəşkəs sazişi imzalansa da, əməl olunmur.

Yerli sakinlər Kremlin hazırladığı planı rədd etdiyi üçün rehim qüvvələri hücumları davam etdirir.

