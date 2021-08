Əfqanıstanda çəkildiyi iddia edilən görüntülər böyük müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə bir nəfərin helikopterdən kəndirlə asıldığı əks olunub. İddialara görə, “Taliban” onu helikopterdən asaraq edam edib. Helikopter bu formada səmada uzun müddət dövrə vurub.

Edam edilən şəxsin kimliyi məlum deyil.

