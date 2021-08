Azərbaycan Milli Paralimpiya Komandasının atletika idman növü üzrə təmsilçisi Lamiyə Vəliyeva yarışda gümüş medal qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təmsilçimiz (T13) 100 metr kateqoriyasında 11.99 saniyə nəticə göstərərək gümüş medal qazanıb.

