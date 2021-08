“MEDİA könüllüləri” proqramı başlayır

Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi “MEDİA könüllüləri” proqramına başlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə agentlikdən məlumat verilib.

“Könüllü fəaliyyət haqqında” Azərbaycan Republikasının Qanunu və Azərbaycan Respublikası Prezidenti 2017-ci il 15 sentyabr tarixli 3236 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə” Dövlət Proqramına əsasən Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi media sahəsinin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən layihələr çərçivəsində gənclərin potensialından daha səmərəli istifadə etmək, cəmiyyətin bütün sahələrində gənclərin fəal iştirakına şərait yaratmaq, onların təcrübi biliklərini artırmaq, yaradıcı-innovativ potensialını stimullaşdırmaq və ölkədə könüllülük hərəkatını inkişaf etdirmək məqsədi ilə “Media könüllüləri” Proqramına başlayır.

Proqram müddətində könüllülərin nəzəri və təcrübi biliklər qazanması üçün Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi və müxtəlif media subyektlərində təşkil ediləcək təcrübə proqramları, təlimlər və layihələrdə iştirakı nəzərdə tutulur.

“MEDİA könüllüləri” proqramı medianın inkişafının gənclər tərəfindən təşəbbüs edilən müxtəlif layihələrlə dəstəklənməsini, gənclərin bu sahədə maarifləndirilməsini təmin edəcək.

Media könüllüsü kimi fəaliyyət göstərmək istəyən gənclər üçün aşağıdakı tələblər müəyyən olunub:

− Sahə üzrə təhsil

− İntizamlılıq

− Təşkilatçılıq

− Kollektivdə işləmək bacarığı

− Operativlik

− Kompüter bacarığı

− Təşəbbüskarlıq

“MEDİA könüllüləri” Proqramı 2 ay müddətində davam edəcəkdir. Könüllülük fəaliyətini uğurla başa çatdırmış və öz öhdəliklərini yerinə yetirmiş könüllülər Proqramın sonunda Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən sertifikatla təltif olunacaqlar. Müraciət üçün son qeydiyyat tarixi 5 sentyabrdır. Media könüllüsü olmaq istəyən 18-29 yaş arası gənclər https://media.gov.az/volunteer linkinə daxil olaraq qeydiyyatdan keçməlidir.

Əlavə suallar üçün:

[email protected]

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.