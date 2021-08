Prezident bu generallarla bağlı SƏRƏNCAM İMZALADI

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən Türkiyədə meşə yanğınlarının söndürülməsində və fəlakət zonasında zəruri axtarış-xilasetmə əməliyyatlarının yerinə yetirilməsində fərqləndiklərinə görə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aşağıdakı əməkdaşları təltif ediliblər:

“İgidliyə görə” medalı ilə

Mirzəyev Etibar Böyükbəy oğlu – general-leytenant

Həsənov Məhərrəm İmamqulu oğlu – general-mayor

Kərimov Emil Kərim oğlu – polkovnik-leytenant

Qlıçov Emil Cəmiyeviç – mayor

Təhməzov Nahid Aydın oğlu – kapitan

Əkbərov Cəlal Mirzəbala oğlu – baş gizir

Əliyev Elnur Qaçay oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

Əliyev Samir Savalan oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

Abbasov Eyvaz Əjdər oğlu – mülki işçi

Cəfərov Zəfər İdris oğlu – mülki işçi

Əliyev Faiq Sabir oğlu – mülki işçi

Hüseynov Telman Səfər oğlu – mülki işçi

Kolmıkov Viktor İvanoviç – mülki işçi

Qəhrəmanov Cavid Əkrəm oğlu – mülki işçi

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə

Əliyev Ələsgər Nəcəf oğlu – polkovnik

Həsənov Anar Şükür oğlu – polkovnik-leytenant

Xəlilli Məmməd İsfəndiyar oğlu – polkovnik-leytenant

Hüseynov Bəhruz Elxan oğlu – mayor

Şixəliyev Vüqar Məmməd oğlu – mayor

Abbasov Nurlan İsmayıl oğlu – kapitan

Allahverdiyev Elməddin Sərəddin oğlu – kapitan

Eyvazov Qurban Əbülfət oğlu – tibb xidməti kapitanı

Əhmədov Nuriddin Abbas oğlu – kapitan

Hüseynov Zaur Sahib oğlu – kapitan

İbrahimov Qəzənfər Surxay oğlu – kapitan

Məmmədov Rauf Həbib oğlu – kapitan

Əliyev Hüseyn Sadıq oğlu – baş leytenant

Kərimov Rahib Əsgər oğlu – baş leytenant

Qocayev Elvin Novruz oğlu – baş leytenant

Məmmədov Səmədağa Məmmədağa oğlu – baş leytenant

Rzalı Samir Adıgözəl oğlu – baş leytenant

Səfəralıyev Səfəralı Hacəddin oğlu – baş leytenant

Ağayev Allahverdi Sabir oğlu – leytenant

Bayramov Rüstəm Çingiz oğlu – leytenant

Əliyev Rizvan Rəhman oğlu – leytenant

İbrahimov Eldəniz Hilal oğlu – leytenant

İsmayılov Ələskər Fərman oğlu – leytenant

Bayramov İsmayıl Novruz oğlu – gizir

Eyvazlı Elmir Qafqaz oğlu – gizir

Əkbərli Kamal Elçin oğlu – gizir

Həsənov Arzuman Arzu oğlu – gizir

Hüseynov Səbuhi Yuris oğlu – gizir

İmanov Zahir İsmayıl oğlu – gizir

Mahmudov Sahil Murad oğlu – gizir

Məmmədov Rəvan Bayram oğlu – gizir

Musayev Vüqar Zülfüqar oğlu – gizir

Nəsirov Xəyal Elçin oğlu – gizir

Ramazanov Orxan Rasim oğlu – gizir

Ramazanov Tahir Aşur oğlu – gizir

Səfərov Nazim Zahid oğlu – gizir

Süleymanzadə Əhməd Şakir oğlu – gizir

Bədəlzadə Nurlan Polad oğlu – kiçik gizir

Məhəmmədov Ramin Həbib oğlu – kiçik gizir

Yusifov İlqar Yusif oğlu – kiçik gizir

Salamov Rövşən Bəybala oğlu – baş çavuş

Cəfərov İsmayıl Qadir oğlu – çavuş

Qarayev Rəşad Mərdan oğlu – çavuş

2-ci dərəcəli “Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə” medalı ilə

Nəbiyev Xudat Allahverdi oğlu – daxili xidmət polkovniki

Dünyamalıyev Rəşad İsmayıl oğlu – daxili xidmət polkovnik-leytenantı

Ələsgərov Elçin Rasim oğlu – daxili xidmət polkovnik-leytenantı

3-cü dərəcəli “Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə” medalı ilə

Bağışov Nəzər Zayid oğlu – daxili xidmət polkovniki

Əliyev Azad Arif oğlu – daxili xidmət polkovniki

Xudiyev Rza Xudu oğlu – daxili xidmət polkovniki

Ağayev Saleh İldır oğlu – daxili xidmət polkovnik-leytenantı

Bayramov Rəşad Xıdır oğlu – daxili xidmət polkovnik-leytenantı

Nəsibov İlqar Vüqar oğlu – daxili xidmət polkovnik-leytenantı

Abdullayev Abdulla Əjdər oğlu – daxili xidmət mayoru

Cəbrayılov Elçin Namiq oğlu – daxili xidmət mayoru

Dəmirov Sərxan Adil oğlu – daxili xidmət mayoru

Həsənli Xalid Şahin oğlu – daxili xidmət mayoru

Məmmədov Elçin Şahsevər oğlu – daxili xidmət mayoru

Niyazov Sənan Nizami oğlu – daxili xidmət mayoru

Əsgərov Murad Hafiz oğlu – daxili xidmət kapitanı

Gəncəliyev Şəmsəddin Qəşəm oğlu – daxili xidmət kapitanı

Əkbərov Vahab Sadıq oğlu – daxili xidmət leytenantı

Cəfərov Xəqani Məhərrəm oğlu – daxili xidmət giziri

Babayev Ağa Bala Valeh oğlu – daxili xidmət kiçik giziri

Əliyev Azər Akif oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

Hüseynov Seyran Fikrət oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

İsmiyev Mustafa Cəlal oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

Qurbanov Elvin Nadir oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

Məmmədov Hafiz Asif oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

Məmmədov Qılman Məhəmməd oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

Məmmədov Rüstəm Vilayət oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

Nəsirov Rəşad Allahverən oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

Paşayev Əlisgəndər Tahir oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

Rəhmanov Telman Mətləb oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

Sadıqov Elçin Nizami oğlu – daxili xidmət baş çavuşu

Abasov Tomar Əliağa oğlu – daxili xidmət çavuşu

Ağayev Mircəlil Mirzə oğlu – daxili xidmət çavuşu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.