Zelenski, Bayden ilə görüşdə "böyük debat" olacağını ELAN ETDİ - Bu mövzuda...

Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ABŞ-a işgüzar səfəri zamanı üç müdafiə və bir enerji müqaviləsi imzalayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Vesti.ua" nəşri məlumat yayıb. Ukrayna liderinin sözlərinə görə, "iqtisadi razılaşmalar haqqında" müqavilələrə də baxılacaq. Bundan əlavə, Zelenski, tikintisi davam edən "Nord Stream 2" Rusiya qaz kəməri ilə bağlı qeyd edib ki, amerikalı həmkarı Co Baydenlə danışıqlar zamanı tərəflər arasında müəyyən razılaşmalar əldə olunmalıdır.

Qeyd edək ki, 31 avqustda Zelenski, həyat yoldaşı Elena ilə birlikdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Co Baydenlə görüşmək üçün Vaşinqtona gəlib. Bildirilib ki, Bayden və Zelenski sentyabrın 1-də Ağ Evdə danışıqlar aparacaq. Ukrayna-Amerika münasibətlərinin açarı olan nazirlərin rəhbərləri ilə görüş də olacaq. Daha əvvəl Zelenskinin ABŞ müdafiə naziri ilə görüşəcəyi bildirilmişdi.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

