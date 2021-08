Qətər “Taliban”ı Kabildəki beynəlxalq hava limanında xarici hərbçilərin olmasını qəbul etməyə çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qətərin Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında belə deyilir. Açıqlamada bildirilir ki, “Taliban”ın “hava limanının təhlükəsizliyini biz təmin edəcəyik” israrı doğru deyil.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Türkiyə və Qətər hava limanının təhlükəsizliyini təmin etməkdə maraqlı olduqlarını açıqlamışdı.

