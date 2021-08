Türkiyə və Misir arasında danışıqların ikinci turu başlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mənbələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, toplantı sentyabrın 7-si və 8-i tarixlərində Ankarada baş tutacaq. Toplantıda Xarici İşlər nazirlərinin köməkçilərinin rəhbərlik edəcəyi heyətlər iştirak edəcək.

