Parisdə avtomobillər üçün sürət həddi saatda 30 km-a endirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli dairələr iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə tədbirləri çərçivəsində belə qərar qəbul edib. Məlumata görə, 30 kilometrlik sürət həddi paytaxtın 60 faizi ərazisində uzun müddətdir tətbiq olunurdu. Bu gündən isə qərar paytaxtın bütün ərazisinə aid edilib.

Təkcə bir neçə mərkəzi yolda sürət həddi saatda 50 kilometr müəyyən edilib. Qaydanı pozanlar 135 avro cərimə ediləcək.

