Türkiyənin Kütahya vilayətinin Altıntaş rayonunda 5 bal gücündə zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəlzələnin 5-6 saniyə davam etdiyi və hər hansı itki, dağıntı olmadığı bildirilib. Zəlzələdən sonra 16 yeraltı təkan qeydə alınıb.

Bəzi yaşayış binalarında çatlar əmələ gəlib.

