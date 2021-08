“Taliban” onlara tabe olmayan yeganə əyalət – Pəncşirin 3 rayonunu ələ keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə hərəkatın Tvitter səhifəsində yazılıb. Bildirilir ki, onlar həmçinin, Pəncşirin əsas keçidlərini ələ keçiriblər.

“Biz tezliklə tam qələbəmizi elan edəcəyik”, - deyə “Taliban”ın məlumatında qeyd edilir.

