​“Federasiyamız artıq yeni bir dövrə qədəm qoyur” - TADEF-in yeni sədri

"Keçən həftənin bazar günü Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasına üzv olan dərnəklər ilə birgə seçkilərlə iştirak etdik. Tədbirdə 44 günlük Vətən müharibəsində zəfər qazanan şanlı Azərbaycanımızın qardaş ölkədə layiqincə təmsil olunması üçün mühim qərarlar alındı. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin "Bir millət, iki dövlət" şüarını əldə rəhbər tutaraq öz fəaliyyətimizi yenidən qurmaq, Türkiyədə fəaliyyət göstərən müxtəlif diaspor təşkilatlarımız arasında daimi koordinasiyanı təmin etmək, dünya azərbaycanlıları üçün örnək təşkilata çevrilmək qarşımıza qoyduğumuz ön ümdə vəzifələrdəndir.

Bu sözləri Metbuat.az-a Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri federasiyasının dünən keçirilən qurultayında sədr seçilən Ədalət Turan bildirib. O qeyd edib ki, bundan sonra görəcəyimiz işlər-həyata keçirəcəyimiz fəaliyyət Azərbaycan -Türkiyə münaibətlərinin inkişafına böyük töhfələr verəcək və regionda formalaşan yeni geosiyasi reallıqlar fonunda ciddi resurs kimi çıxış edəcək və Anti-Azərbaycan, Anti-Türkiyə qüvvələrin zaman-zaman təkrarlanan qarayaxma kampaniyalarının önündə yeri gələndə gələndə hücum, yeri gələndə müdafiə xətti olacaq.

"Əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş diaspor siyasəti Prezident İlham Əliyev tərəfindən daha da inkişaf etdirilmiş, şaxələndirilmiş və yeni müstəviyə qədəm qoymuşdur. Azərbaycan Prezidentinin "Mən hər bir azərbaycanlının Prezidenti olacam" cümləsi hər birimizin ana vətənimizə mənəvi bağlılığını daha gücləndirmişdir... Fərqindəyik ki, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadəti ordumuzun Vətən Müharibəmizdə şanlı zəfəri qarşımızda yeni üfüqlər açmış, ölkələtimizin diaspor siyasətində yeni yanaşmaların ortaya çıxmasına zəmin yaratmışdır. Ona görə də Azərbaycan Respublikasının yenilənən diaspor quruculuğunda canla-başla və səmərəli formada iştirak etmək üçün yenidən təşkilatlanmağı zəruri hesab etdik. Əminik ki, Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası yeni dövrə qədəm qoyacaq, qısa zaman ərzində nümunəvi fəaliyyət sərgiləyəcək, ki qardaş ölkə arasındakı qırılmaz münasibətlərin daha dərinləşməsinə ciddi töhfələr verməyi bacaracaq və Azərbaycanımızın haqq səsinin müxtəlif yerli və beynəlxalq platformalarda gur səslə duyulması üçün rupora çevriıməyi bacaracaq. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığı!"

Federasiya sədri bildirib ki, Azərbaycan Türkiyə münasibətlərinin bütün dövrlərində flaqman kimi fərqlənən qurum bundan sonra da eyni şəkildə proseslərdə aktiv rol oynayacaq, iki ölkə arasında diaspor fəaliyyətlərinin inkişafına müxtəlif istiqamətlərdə öz töhfəsini verməyə çalışacaq. Ədalət Turanın sözlərinə görə, bu fəaliyyət zamanı ölkədəki bütün ictimai institutlarla, qeyri hökumət təşkilatları ilə, eyni zamanda cəmiyyətin tanınmış simaları ilə işləməyə hazırdırlar:

"Federasiyanın bundan öncəki sədri çox hörmətli Bilal Dündarın fəaliyyətini yüksək qiymətləndiririk. Zatən Bilal bəy bundan sonra da federasiyamızın fəxri sədri olaraq qalacaq. Biz keçmişimizə, dəyərlərimizə hörmətlə yanaşaraq ölkələrimizin bu günü və sabahı üçün çalışmalı, gördüyümüz bütün işlərdə dövrün tələbinə uyğun olaraq Azərbaycanımızın və Türkiyəmizin dövlət maraq və mənafelərinə uyğun olaraq ölkələrimizin qarşılarına qoyduqları hədəflərinə doğru inamla addımlamasına yardım etməliyik. TADEF olaraq planlarımızı yeri gəldiyi zaman ictimaiyyətə açıqlayacağıq... Əsas olan hədəflərə gedən yolda yorulmadan, qarşımıza çıxan maneələri dəf edərək yolumuza davam etməkdir. Üzərimizə götürdüyümüz tarixi missiyanın öhdəsindən Azərbaycan üçün çalışmaq istəyən hər kəsin əlini sıxaraq, onlara qapılarımızı sonuna kimi açaraq gələcəyimizdən əminəm".

