Gəncə şəhərində qətl hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhər sakini, 1963-cü il təvəllüdlü Məmmədova Sücayət Əli qızı qonşusu 1980-ci il təvəllüdlü Əhmədova Məhəbbət Qədir qızı tərəfindən qətlə yetirilib.

Hadisə yerinə prokurorluq və polis əməkdaşları cəlb olunub.

Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.

