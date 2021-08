Xalq artisti Aygün Kazımova ilə meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu yenidən bir araya gəlib.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçılar Moskvada toy məclisinə qatılıblar. Aygün və Namiq birlikdə məşhur "Dözmədi qəlbim" duetlərini səsləndiriblər.

Sənətçilərin məclisdən görüntüləri sosial şəbəkədə yayılıb.

Qeyd edək ki, Aygünlə Namiq illərlə küsülü olub. Onlar yalnız məclislərə dəvət olunanda bir araya gəlirlər.

