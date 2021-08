Mahmut Kırmızıgüllə Türkiyə gözəli Tara De Vries eşq yaşayır.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, cütlük ilk dəfə ötən gün müğənni Sibel Canın konsertində əl-ələ görüntülənib.

Mahmut yeni sevgilisi ilə fotolarının çəkilməsindən məmnun olmayıb. Görüntülərin yayımlanmaması üçün səy göstərsə də? bu onda alınmayıb.

Qeyd edək ki, Mahmut Kırmızıgül Mahsum Kırmızıgülün oğludur.

