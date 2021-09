“Futbol kralı”, braziliyalı Pele (Edson Arantis du Nasimentu) huşunu itirib və hospitalizə olunub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o, San-Pauludakı Albert Eynşteyn adına xəstəxanaya yerləşdirilib. Mənbənin bildirdiyinə görə, 80 yaşlı idmançı huşunu itirib. Baş verən hadisənin səbəbini aydınlaşdırmaq üçün futbolçunu intensiv terapiya şöbəsinə yerləşdiriblər.



