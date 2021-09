Tokio-2020: Bu gün Azərbaycanın 3 paraolimpiyaçısı yarışacaq

Bu gün Azərbaycanın 3 idmançımız Tokio-2020 Yay Paralimpiya Oyunlarında mübarizə aparacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadınların 100 metr məsafəyə brass üsulu ilə üzmə yarışında Dana Şandıbina, kişilərdə isə Vəli İsrafilov qüvvəsini sınayacaq. Şandıbina Bakı vaxtı ilə saat 05:40-da təsnifatda, İsrafilov isə 06:03-də final mərhələsində mübarizəyə start verəcək.

Para-atlet Elmir Cəbrayılov isə 400 metr məsafəyə qaçışda mübarizə aparacaq. Onun yarışı Bakı vaxtı ilə saat 15:12-də start xəttinə yaxınlaşacaq.

