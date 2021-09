“Mall” və restoranlara BİR DOZA peyvənd olunanlar buraxılmayacaqlar - DİN-dən AÇIQLAMA

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gündən etibarən qapalı məkanda göstərilən xidmətlərdən yalnız COVID-19 pasportu olanlar istifadə edə biləcək.

Metbuat.az milli.az-a istinadla xəbər verir ki, Operativ Qərargahın qərarına əsasən, sentyabrın 1-dən yaşı 18-dən yuxarı olan şəxslər ictimai iaşə müəssisələrində, mehmanxana və iri ticarət mərkəzlərinə yalnız COVID-19 pasportu olanlar buraxılacaq.

Lakin hələ də, hər iki doza peyvəndlənənlər, yoxsa bir doza vaksin olunanların qapalı məkanlara buraxılması mübahisə doğurur. Bununla əlaqədar DİN Mətbuat Xidmətinin KİV və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi, polis mayoru Elşad Hacıyev "İctimai TV"yə müsahibəsi zamanı bildirib ki, qeyd olunan xidmətlərdən yalnız iki doza vaksinasiyadan keçmiş pasportla təmin olunan şəxslər istifadə edə bilərlər:

"İctimai iaşə müəssisələrində, mehmanxana və iri ticarət mərkəzlərində qapalı məkanda göstərilən xidmətlərdən yalnız iki doza vaksinasiyadan keçmiş pasportla təmin olunan şəxslər istifadə edə bilərlər. Bununla bağlı ötən gün elektron hökumət portalının əməkdaşları da açıqlama veriblər. İşçi heyətin isə sentyabrın 1-dən etibarən COVID-19-a qarşı birinci doza, 1 oktyabr tarixindən etibarən isə ikinci doza peyvənd olunmaları və ya COVID-19-a qarşı immunitet sertifikatının olması tələb edilir".

Qeyd edək ki, ictimai nəqliyyat, tibb müəssisələri, gözəllik salonları, həmçinin iri ticarət mərkəzi olmayan kiçik mağazaların xidmətlərindən istifadə etmək üçün COVID-19 pasportu tələb olunmur.

