İsrail və ABŞ orduları Qırmızı dənizdə ilk dəfə birgə hərbi təlimlər keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail ordusundan açıqlama verilib. Bildirilib ki, təlimin məqsədi müdafiə xarakterli olub. Məqsəd regiondakı sabitliyi qorumaq üçün əməkdaşlığı genişləndirmək və dəniz ticarət yollarının təhlükəsizliyini təmin etməkdir.

