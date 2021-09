"OPEC+" neft hasilatı barədə YENİ QƏRAR qəbul edəcək- Hasilat artırılır...

"OPEC+" 2022 -ci il neft tələbatının artım proqnozunu yüksəldir.

Metbuat.az "Reuters"ə istinadla xəbər verir ki, "OPEC+" neft istehsalçıları qrupu, qlobal iqtisadiyyatı dəstəkləmək, hasilatı daha sürətli artırmaq, həm də ABŞ-ın təzyiqi ilə üzləşdiyi üçün çərşənbə günü keçiriləcək görüşdən əvvəl 2022-ci il üçün neft tələbi proqnozuna yenidən baxaraq məsləhətləşmələr aparıb.

Məlumata görə, "OPEC+" ölkələri, 2022-ci il neft tələbatının artım proqnozu gündəlik 3,28 milyon bareldən 4,2 milyon barelə qaldırmağı düşünürlər.

Qeyd edək ki, aprelin 12-də "OPEC+" ölkələri nazirlərinin 10-cu iclasında qəbul edilmiş razılaşma ümumilikdə gündəlik xam neft hasilatının may-iyun aylarında 9,7 milyon barel, Azərbaycanda isə 164 min barel azaldılmasını nəzərdə tutur. "OPEC" və "qeyri-OPEC" ölkələri nazirlərinin 6 iyunda keçirilən 11-ci iclasında isə bu kvotaların müddətinin daha bir ay - iyulun sonunadək uzadılmasına dair qərar qəbul edilmişdi.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az



