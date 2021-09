Azərbaycandan SƏRT MÖVQE: Moskvanın istəyi RƏDD EDİLDİ - Lavrov buna görə qəzəblidir

"Sergey Lavrovun Mirzoyanla görüşdə "Azərbaycan hərbi əsirləri (erməni terrorçular) ilkin şərt olmadan qaytarmalıdır" açıqlamasının sərt tonu ermənilərə jestdən daha çox, Bakının sərgilədiyi mövqenin Moskvanı qıcıqlandırmasından qaynaqlanır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı siyasi şərhçi Asif Nərimanlı edib. Onun sözlərinə görə, Əliyev Putinin bu məsələ ilə bağlı istəklərini qəbul etmir. Lavrov özü də deyir ki, Putin İlham Əliyevlə təmaslarında və digər səviyyələrdə bu siqnalı göndərirlər. Asif Nərimanlı onu da qeyd etdi ki, məsələnin ikinci tərəfi odur ki, 30 avqustda Moskva Bakıdan istədiyini ala bilməyib:

"Rusiyanın yeni həmsədri İqor Xovayev Lavrov-Mirzoyan görüşündən bir gün öncə Bakıda Ceyhun Bayramovun qəbulunda oldu və istisna deyil ki, istəklərdən biri də Moskvanın vasitəçiliyi ilə erməni terrorçularla mina xəritələrinin növbəti barteri olub. Bu məsələdə ruslara öz vasitəçiliyini nümayiş etdirmək üçün növbəti “kiçik uğur” lazımdır.Həmçinin ruslar "əsir-mina xəritəsi" məsələsini birdəfəlik həll etmək və Qərbin bölgədə vasitəçiliyinə zəmin yarada biləcək amili aradan qaldırmaq istəyirlər".

Asif Nərimanlı onu da şərhinə əlavə etdi ki, Bakı rusların istəyini təkcə mina xəritələrinin çox hissəsinin saxta olmasına görə yox, həm də Moskvanın Qarabağda separatçılara dəstəyinə cavab olaraq geri çevirib. Bu, ruslar üçün Qərbin (ABŞ) yenidən "humanitar məsələlərdə vasitəçiliyinə" risk yaratması siqnalıdır.

"Görünür, Bakı üçtərəfli razılaşmaların bütün bəndlərinin icrasının yubanması və rusların Qarabağda suverenliyimizə təhdidlər yaratması fonunda oyunu açıq və sərt oynayır. Lavrovun açıqlamasının tonu da "gözləmədikləri reaksiyadan" qaynaqlanır".

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

