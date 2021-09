​BirKart sahibləri təhsil haqlarını hissələrlə ödəyə bilərlər

Ölkənin ən məşhur taksit kartlarından olan BirKart müştərilər üçün daha bir yenilik təqdim edir. Yeni tədris ilinin başlamasına özəl olaraq BirKart sahibləri təhsil ödənişləri ilə bağlı yeni sərfəli kampaniyadan yararlana bilərlər.



Belə ki, şərtlərə görə artıq təhsil haqqını “Ninja” təklifi ilə endirimli komissiyalarla 2, 3, 6 və ya 12 ay müddətinə bərabər hissələrə bölərək ödəmək mümkündür. Kampaniya çərçivəsində BirKart ilə həm yerli, həm də xarici universitetlərin, ödənişli məktəblərin, kursların, təhsil portallarının və digər təhsil ilə əlaqəli müəssisələrin təhsil haqqını ödəmək olar.

Müştərilər BirBank üzərindən, təhsil müəssisəsinin saytından (əgər həmin müəssisədə onlayn ödəniş mümkündürsə) və ya təhsil müəssisələrindəki POS-terminallar vasitəsilə ödəniş edə bilərlər. 31 oktyabr 2021-ci il tarixinədək davam edəcək kampaniyada bütün BirKart taksit kartları iştirak edə bilər. Ətraflı məlumat üçün – https://kbl.az/bknj12 .

Qeyd edək ki, BirKart-ın 4 növü var – taksit, taksit/cashback, taksit/miles və taksit/Umico. BirKart bir sıra üstünlüklərə malikdir: 18 ayadək faizsiz taksitlə hissə-hissə ödəmək imkanı, birdəfəlik ödənişlərdə 40 günədək güzəşt müddəti, istənilən aviabiletə dəyişilməsi mümkün olan millərin toplanması, həmçinin 1,5%-dən başlayan keşbek və Umico bonusu imkanı, SMS məlumatlandırma xidməti isə pulsuzdur. BirKart-ın ölkə üzrə 8000-dən artıq partnyor şəbəkəsi fəaliyyət göstərir və bu say artmaqdadır.

BirKart haqqında ətraflı məlumat üçün www.birkart.az saytına, 196 Sorğu Mərkəzinə və ya kartın Facebook səhifəsinə www.facebook.com/birkart.az müraciət edə bilərsiniz. BirKart sifarişi üçün həmçinin 8196 qısa nömrəsinə SMS və ya (+994 50) 999 81 96 nömrəsinə WhatsApp vasitəsilə, həmçinin BirKart mərkəzlərinə müraciət etmək olar.

