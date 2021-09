Səudiyyə Ərəbistanındakı orta məktəblərdə mobil telefondan istifadə etmək qadağan olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Təhsil Nazirliyi açıqlama verib. Lakin gözlənilməz hallarda mobil cihazdan istifadəyə icazə verilib. Həmçinin məktəblərə foto çəkmək qadağan edilib.

