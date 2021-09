Bakıda peyvənd olunmaq istəyən ər-arvad poliklinikanın şüşəsini sındırdı, 3 həkim xəsarət aldı - VİDEO

Səhiyyə Nazirliyi Bakıda vaksin olunmaq istəyən vətəndaşın poliklinikanın qapısının şüşəsini sındırması ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilib. Məlumata görə, hadisə avqustun 31-də axşam saat 18:40 radələrində baş verib.

"Növbədə dayanan vətəndaşlardan bir neçəsi sosial məsafənin qorunması üçün növbəli şəkildə tibb müəssisəsindən içəri buraxılır və qapı bağlanır. Həmin şəxs və həyat yoldaşı poliklinikanın qapısını sındıraraq içəri daxil olub və 3 həkimə xəsarət yetirib. Faktla bağlı artıq hüquq mühafizə orqanlarına rəsmi müraciət olunub", - məlumatda qeyd edilib.

