İstanbulda keçirilən toy mərasimi zamanı xoşagəlməz hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıq havada keçirilən toy zamanı havaya priotexniki vasitələr atılıb. Lakin priotexniki vasitələr partlayandan sonra qonaqların arasına düşüb. Bu zaman qonaqlar arasında həyəcan yaşanıb. Xoşbəxtlikdən fəsadlar qeydə alınmayıb. Bununla belə bəy və gəlin ərazidən uzaqlaşıb.

