İsrail hərbçiləri Qəzza zolağında Təl-Əvivin embarqosuna etiraz edən nümayişçilərə atəş açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı 1 fələstinli həlak olub. 3 yaralı var. Bildirilir ki, hərbçilər rezin güllələrdən deyil, odlu silahdan istifadə edib. Həmçinin, əsgərlər nümayişçiləri uzaqlaşdırmaq üçün göz yaşardıcı qazdan da istifadə edib.

Qeyd edək ki, İsrail may ayındakı toqquşmalardan sonra Qəzzaya məhsulların girişini daha da məhdudlaşdırıb.

