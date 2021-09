Bu gün günorta saatlarından başlayaraq Bakı və Abşeron yarımadasında cənub-şərq istiqamətli hava kütlələri vasitəsilə ölkəmizə daxil olan toz dumanı müşahidə olunur.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, peyk görüntülərindən əldə olunan məlumata əsasən, havada müşahidə olunan toz dumanı transsərhəd xarakter daşıyır.

Hazırda havada tozun miqdarı normadan 2 dəfə çoxdur. Belə tozlu havanın gün ərzində davam edəcəyi gözlənilir.

