ABŞ-da tanınmış uşaq psixoloqu, uşaq istismarına qarşı mütəxəssis David Harris həbs olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb onun özünün uşağa təcavüz etməsidir. Mütəxəssis 14 yaşlı qızı cinsi istismar etməkdə ittiham olunur. İddialara görə, cinsi istismar zamanı onun ailəsi də yanında olub.

Qeyd edək ki, David Harris həm də Federal Təhqiqatlar Bürosunun agenti olub.

