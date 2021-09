Xəbər verdiyimiz kimi, yazıçı Çingiz Abdullayev koronavirusa yoluxub və xəstəxanaya aparılıb.

Metbuat.az azxeber.com-a istinadla xəbər verir ki, koronavirusa yoluxan yazıçı Çingiz Abdullayev səhhəti yaxşıdır.

"Testim neqativ çıxdı, hazırda özümü yaxşı hiss edirəm, hələ ki, heç bir ciddi narahatlığım yoxdur”.

