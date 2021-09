Bu il uşaqlara ən çox qoyulan adlar - SİYAHI

Bu il Azərbaycanda uşaqlara ən çox qoyulan adlar məlum olub.

Metbuat.az "report"a istinadən cari ildə uşaqlara qoyulan adlar arasında ilk onluğu təqdim edir.

Belə ki, ötən müddət ərzində oğlan uşaqları arasında ən çox qoyulan ad Əli olub. İl ərzində bu ad 948 uşağa verilib. Beləliklə, yanvar-avqust aylarında Əli adı uşaqlara verilən adlar arasında öz populyarlığını qoruyub saxlayıb.

Bundan əlavə, doğumu qeydə alınmış körpələrdən oğlan cinsindən olanlardan 924 uşağa Yusif, 891 uşağa Uğur, 894 uşağa Hüseyn, 651 uşağa Məhəmməd, 570 uşağa Ömər, 519 uşağa Murad, 422 uşağa Raul, 408 uşağa Ayxan və 406 uşağa isə Tunar adı verilib.

Məlumat üçün bildirək ki, bu ilin dörd ayında Əli adı 427, Yusif adı 406, Uğur adı 399, Hüseyn adı 393, Məhəmməd adı 280, Ömər adı 262, Murad adı 247, Raul adı 188, Ayxan adı 184 və Tunar adı isə 178 uşağa verilmişdi.

Həmçinin cari ildə qız uşaqları arasında Zəhra adı birinciliyi qoruyub. İl ərzində bu ad 1010 uşağa verilib.

Bundan əlavə, doğumu qeydə alınmış körpələrdən qız cinsi olanlardan 778 uşağa Zeynəb, 772 uşağa Məryəm, 720 uşağa Aylin, 695 uşağa Fatimə, 688 uşağa Mələk, 581 uşağa Nilay, 558 uşağa Nuray, 506 uşağa İnci və 436 uşağa isə Mədinə adı qoyulub.

Qeyd edək ki, bu ilin dörd ayında Zəhra adı 466, Zeynəb adı 361, Aylin adı 336, Məryəm adı 326, Mələk adı 325, Fatimə adı 308, Nilay adı 275, Nuray adı 248, İnci adı 240 və Mədinə adı isə 211 uşağa verilmişdi.

Beləliklə, bu il ərzində uşaqlar arasında ən çox qoyulan adlar Əli və Zəhra olub.

