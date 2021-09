ABŞ-ın “Business İnsider” portalı Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təməlini qoyduğu “Ay yıldız” layihəsini Pentaqonun binası ilə müqayisə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müqayisəyə görə, “Ay yıldız” kompleksi Pentaqondan daha böyük olacaq. Bildirilir ki, kompleks Ankarada yerləşir. Kompleksdə ay və ulduz formasında binalar inşa ediləcək.

Müdafiə Nazirliyi başda olmaqla bütün güc mərkəzləri kompeksdə yerləşəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.