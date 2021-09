Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar Kabil hava limanında xidmət etmiş Azərbaycan sülhməramlı qüvvələrinə təşəkkür edib.

Metbuat.az-ın Türkiyə mətbuatına istinadən verdiyi məlumata görə, Azərbaycan sülhməramlılarına minnətdarlığını ifadə edən H.Akar qeyd edib ki, Türkiyə bundan sonra da regiondakı prosesləri yaxından izləməyə davam edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.