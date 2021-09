Türkiyənin tanınmış aktrisası, model Dəfnə Samyelinin 17 yaşlı qızı Dərin Talu davranışları ilə yenidən diqqət mərkəzinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeniyetmə bu dəfə əyləncə mərkəzində sevgilisi ilə birgə görüntülənib. Kameranın çəkdiyini görə, Talunun sevgilisi buna mane olmaq istəyib. Nəticədə gərginlik yaşanıb.

