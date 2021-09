Qətərə məxsus hərbi təyyarə Kabildəki beynəlxalq hava limanına eniş edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xarici KİV-lər məlumat yayıb. Laynerin içindəkilərlə bağlı dəqiq məlumat olmasa da, Fransanın AFP agentliyinin məlumatına görə, təyyarədə texniki işçilər var. Onlar hava limanının işlədilməsinə cəlb ediləcək.

Bununla da, ABŞ-ın çəkilməsindən sonra ilk dəfə təyyarə Kabilə eniş edib.

