“Mənim hakimiyyətim dövründə xarici siyasətin əsasını qonşularla münasibət təşkil edəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, İran prezidenti İbrahim Rəisi belə açıqlama verib. O bildirib ki, İran qonşu ölkələrlə əlaqələrini daha da genişləndirməlidir.

“Qonşularımızla iqtisadi və ticarət əlaqələrini artırmaq üçün hər cür cəhdi etməliyik. Çünki bu əlaqələri gücləndirmək və İranın bölgəsəl ticarətdəki payını artırmaq üçün yaxşı imkanlar var” - Rəisi deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.