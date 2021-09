Göygöl rayonunda ölümlə nəticələn yol qəzası baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, qəza rayonun Çaylı kəndində qeydə alınıb.

Hərəkətdə olan “Mercedes” markalı minik avtomobilinin sürücüsü idarəetməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq aşıb.

Sürücü 1990-cı il təvəllüdlü Hüseynli Ayxan Arzu oğlu xəstəxanaya aparılarkən yolda keçinib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

