Azərbaycanda daha bir müğənni koronavirusun qurbanı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, xanəndə Tahir Nəbiyev dünən axşam dünyasını dəyişib. Məlumata görə, müğənnidə bir neçə gün əvvəl koronavirus aşkarlanıb.

Qeyd edək ki, T.Nəbiyev gənc xanəndə Kamilə Nəbiyevanın atasıdır.

