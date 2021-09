Bu foto BÖYÜK QALMAQAL YARATDI: 90 min nəfər təhlükə altında

Böyük Britaniyada 90 min nəfərin iştirak etdiyi “Reading” musiqi festivalı ilə bağlı böyük qalmaqal yaşanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, festivalın keçirildiyi ərazinin girişi yaxınlığında nəticəsi pozitiv olan koronavirus testləri tapılıb. Fotoların sosial mediada yayılması böyük rezonansa səbəb olub. Güman edilir ki, bu festivalda iştirak edənlərin koronavirus testləridir. Bildirilir ki, festivalda iştirak etmək üçün insanlar məcburi şəkildə test verməli idi.

Testi positiv çıxanların festivala qatılması qadağan edilmişdi. Güman edilir ki, testi pozitiv çıxan insanlar da hansısa yolla festivala qatılıb.

