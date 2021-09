Prezident İlham Əliyev Paralimpiya Oyunlarında qızıl medal qazanmış Vəli İsrafilovu təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı bununla bağlı tvitter hesabında paylaşım edib.

“Qızıl medalçımız Vəli İsrafilovu inamlı qələbəsi münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm!” – deyə Prezident paylaşımında yazıb.

