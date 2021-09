Nyu-Yorkda fövqəladə vəziyyət elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nyu-York bələdiyyəsindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, şəhərdə rekord dərəcədə yağan yağış ciddi fəsadlara yol açıb. Sel dağıntılar törədib. Metrolar bağlanıb. Şəhərin bir sıra rayonlarına elektrik enerjisinin verilməsi dayanıb.

Əhaliyə vacib olmadıqda evdən çıxmamaq tövsiyyə olunub.

