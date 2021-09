"OPEC+" yeni qərarı, neftin qiymətini DƏYİŞDİ: 2022-ci ildə neft bazarında vəziyyət necə olacaq?

"OPEC+" gələn il üçün neftin gündəlik barelini artırmaq qərarı ilə bağlı müzakirələr apardıqdan sonra, cümə axşamı günü neftin qiyməti aşağı düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Reuters" agentliyi yazır ki, Brent markalı neftin qiyməti çərşənbə günü 4 sent düşdükdən sonra 0,2 faiz ucuzlaşaraq bir barelə görə 71,43 dollar olub. ABŞ nefti əvvəlki seansda 9 sent bahalaşdıqdan sonra 23 sent və ya 0,3 faiz ucuzlaşaraq 68,36 dollara düşüb.

Qeyd edək ki, "OPEC+" mütəxəssisləri, çərşənbə axşamı 2022-ci il neft tələbatının artım proqnozunu əvvəlki 3.28 milyon barel ilə müqayisədə 4.2 milyon barelə yüksəltmək qərarı almışdılar. 2022-ci ilin proqnozu 2021-ci ilin məlumatlarına əsasən optimist görünür. "OPEC+", pandemiya səbəbiylə 2020-ci ildə təxminən 9 milyon barellik rekord azalmadan sonra tələbatın 5.95 milyon barel artacağını gözləyir, lakin tələb 2021-ci ilin ilk yarısında yalnız 3 milyon barel artdı.

Məlumat üçün bildirək ki, "Rystad Energy"nin neft bazarlarının rəhbəri Bjornar Tonhaugen deyib ki, COVID-in mutasiyalarının yayılmasına qarşı mübarizə aparmaq üçün yeni kilidləmə(Lockdown) riski nəzərə alınmaqla, tələbatın "OPEC+"-un və bazarın proqnozlaşdırdığı qədər sürətlə artıb-artmayacağı hələ aydın deyil. Onu da qeyd edək ki, "OPEC+"ın növbəti iclası oktyabrın 4-nə təyin edilib.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az



