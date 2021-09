Türkiyənin tanınmış aktyoru Nüsrət Çetinel aktyor 69 yaşında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, onun ölümünə səbəb xərçəng xəstəliyi olub.

Qeyd edək ki, müxtəlif filmlərdə, seriallarda yaddaqalan obrazlar yaradıb, televiziya layihələrində iştirak edib

