ABŞ-ın cənub-şərq sahillərindən ölkəyə daxil olan qasırğa insanlara qorxulu anlar yaşadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nyu-York metorsunda çəkilən görüntülər fəlakətin miqyasının necə böyük olduğunu ortaya qoyur. Sel nəticəsində şəhərdə fövqəladə vəziyyət elan olunub.

