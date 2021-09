Azərbaycanlı gənc musiqiçi Məmmədbağır Misiroğlu dünyasını dəyişib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, klarnet ifaçısı dənizdə batıb. Bu haqda sənət adamları məlumat yayıb. Bildirilib ki, Məmmədbağır ötən gün vəfat edib.

Qeyd edək ki, Məmmədbağır bir çox müğənninin ansamblında çalışıb.

