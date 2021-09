Türkiyənin Bilkent Universiteti koronavirusun müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı uğura imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, elm adamlarının hazırladığı "Diagnovir" testi vasitəsilə koronavirus 10 saniyə ərzində müəyyən edilir. Bildirilir ki, testin nəticəsi 99 faiz düz çıxır. Məlumata görə, testin müəyyənləşdiriməsi üçün ağızdakı tüpürcəkdən nümunə götürülür.

Bu dünyada koronavirusu müəyyənləşdirən ən sürətli testdir.

