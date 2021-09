Yaratdığı musiqi əsərləri dünyada məşhur olan yunan bəstəkar Mikis Teodorakis 96 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünyada məşhur olan bir çox filmlərə musiqi bəstələyən musiqiçi Mikis Teodorakis təkcə bəstəkar kimi yox, həm də siyasətçi kimi tanınırdı.

O, "Xalqlar arasında sülhü gücləndirdiyinə görə" Beynəlxalq Lenin Mükafatı laureatına da layiq görülüb.

Qeyd edək ki, Mikis Teodorakis əsasən "Yunan Zorba” filmi üçün yazdığı “Sirtaki” əsəri ilə tanınırdı.

