“Taliban” Pəncşir vilayətində əməliyyata başlamaq barədə qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qruplaşma nümayəndəsi açıqlama verib. O bildirib ki, müqavimət döyüşçüləri ilə aparılan müzakirələr nəticə verməyib.

Qeyd edək ki, Pəncşir “Taliban”a tabe olmayan tək vilayətdir. “Taliban” müqavimət döyüşçülərini tabe olmağa çağırmışdı. Vilayətdəki döyüşçülərə tanınmış komandir Əhməd Şah Məsudun oğlu Əhməd Məsud başçılıq edir. Pəncşir SSRİ-yə qarşı mübarizə aparmasıyla da tanınıb.

